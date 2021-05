Nick Kamen morto a 59 anni, addio al cantante della hit Each Time You Break My Heart

Nick Kamen è morto a soli 59 anni. Il modello e cantautore inglese era diventato famoso alla fine degli anni '80 con la hit Each Time You Break My Heart del 1986. La notizia della morte è stata data tramite Instagram dall'amico e collega Boy George con una foto che li vede insieme nel periodo del massimo successo.

Kamen,all'anagrafe Ivor Neville Kamen, era nato nell'Essex e aveva raggiunto la fama - ancor prima che come cantautore - come modello. Conosciuta in tutto il mondo la sua foto per pubblicizzare i jeans Levi's 501.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA