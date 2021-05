Nick Kamen morto, il ricordo straziante di Madonna: «Ho il cuore spezzato»

«Mi si spezza il cuore sapere che te ne sei andato. Sei sempre stato un essere umano così gentile e dolce e hai sofferto troppo. Spero che tu sia più felice ovunque tu sia Nick Kamen». Sul profilo ufficiale Instagram, Madonna ricorda così Nick Kamen nel giorno della sua morte. Un post che in poche ore ha raccolto migliaia di commenti commossi dei fan e like.

È morto, all'età di 59 anni, il modello e cantautore Nick Kamen, lanciato da Madonna. A darne notizia su Instagram è stato l'amico Boy George. Nick Kamen, il cui vero nome era Ivor Neville, era nato nell'Essex ed era diventato famoso negli anni '80 dopo aver partecipato ad una pubblicità della Levìs. Madonna, che lo notò, lo lanciò affidandogli una canzone che aveva scritto con Stephen Bray, la hit 'Each Time You Break My Heart', in cui faceva i cori. La hit, che raggiunse la vetta della classifica inglese, ebbe successo anche in Germania, Spagna, Francia e Italia. Diede il titolo all'omonimo album che seguì, primo dei quattro dischi che Nick Kamen pubblicò tra il 1987 e il 1992.

