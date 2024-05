«Nick e Aaron Carter: la caduta delle star»: dal successo mondiale con i Backstreet Boys alle accuse di violenza sessuale. Il lato oscuro della fama

di Redazione web

«Nick e Aaron Carter: La caduta delle star»: dal 28 giugno, con i primi due episodi, arriverà in Italia in esclusiva su discovery+ la docuserie in quattro parti sulla controversa vita di Nick e Aaron Carter. I successivi due episodi saranno disponibili rispettivamente il 5 e il 12 luglio. Dalla loro fama internazionale alla fine degli anni Novanta e inizi anni duemila, fino alla “lotta” a colpi di prime pagine degli ultimi anni, la docuserie svela le difficili dinamiche familiari tra i fratelli Carter, icone pop di quegli anni, e mostra il lato oscuro di un'ascesa alla notorietà così repentina.

La docuserie

«Nick e Aaron Carter: La caduta delle star» analizza le accuse di violenza sessuale nei confronti di Nick da parte di tre donne e racconta le lotte del fratello Aaron, tra problemi di salute mentale e abuso di sostanze, per arrivare alla rottura definitiva tra i due ufficializzata nel momento in cui Aaron ha deciso di sostenere le accusatrici del fratello.

Nel 2017 Nick Carter è stato accusato di violenza sessuale dalla cantante e attrice Melissa Schuman, ex componente della girl band delle Dream, proprio mentre Nick e i Backstreet Boys erano all'apice della loro fama.

Attraverso interviste esclusive a Melissa Schuman, Ashley Repp e Shay Ruth, la docuserie non solo fornisce degli approfondimenti sulle accuse, ma racconta anche l'intenso contraccolpo che le accusatrici di Nick hanno dovuto affrontare dopo la loro decisione di parlare pubblicamente e il lungo impatto che ha avuto sulle loro vite. La docuserie presenta anche testimonianze di un membro della famiglia Carter e di amici intimi, tra cui l'ex fidanzata di Nick, Kaya Jones, e l'ex fidanzata di Aaron, Melanie Martin, per offrire uno sguardo ancora più intimo su come la fama e i riflettori abbiano causato una frattura tra due fratelli. Infine oltre ad esplorare il lato oscuro della fama e le conseguenti dinamiche familiari, mostra anche le sfide che deve affrontare chi accusa le celebrità e le icone della cultura pop nel mondo moderno.

