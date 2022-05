Nick Cave, un'altra tragedia: morto anche il secondo figlio Jethro, aveva 31 anni

Un destino crudele, insensato, si abbatte ancora una volta su Nick Cave. Suo figlio, Jethro Lazenby, è morto all'età di 31 anni. L'attore e modello era stato incarcerato all'inizio di quest'anno a seguito di un'aggressione a sua madre, Beau Lazenby, a Melbourne. «Con molta tristezza posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy in questo momento», scrive in una nota Cave.

Il cantautore australiano, una leggenda del rock alternativo fin dai suoi esordi nei Birthday Party all'alba degli anni Ottanta, aveva perso un altro figlio, Arthur, morto nel 2015 in seguito alla caduta da una scogliera a Brighton. Aveva 15 anni. A quella tragedia Cave aveva di fatto dedicato due album, intrisi di dolore e di riflessioni sulla morte, "Skeleton Tree" (2016) e "Ghosteen" (2019).

