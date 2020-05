Niccolò Fabi, il tour estivo rinviato al 2021 per il coronavirus

Queste le nuove date del tour di Niccolò Fabi:

24 giugno 2021 al Teatro Romano di Ostia Antica a Roma in occasione del Rock in Roma (recupero del 24 giugno 2020)

26 giugno 2021 al Teatro Romano di Fiesole (FI) in occasione dell’Estate Fiesolana (recupero del 26 giugno 2020)

18 luglio 2021 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) in occasione di Tener-A-Mente (recupero del 26 luglio 2020)

23 luglio 2021 a Sarzana (SP) in occasione del Moonland Festival (recupero del 24 luglio 2020)

28 luglio 2021 all’Arena Flegrea di Napoli in occasione del Noisy Naples Fest (recupero del 16 luglio 2020)

31 luglio 2021 a Locorotondo (BA) in occasione del Locus Festival (recupero dell’8 agosto 2020)

9 settembre 2021 al Magnolia di Milano (recupero del 10 settembre 2020)



Entro il 31 luglio verranno comunicati anche gli spostamenti delle date previste nelle seguenti città: Verona, Bologna, Grugliasco, Cesena e Fordongianus. I biglietti già acquistati in prevendita rimango validi per le nuove date corrispondenti.



È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/ e altre piattaforme da cui sono stati acquistati i biglietti.



Sarà possibile acquistare i biglietti per i concerti riprogrammati direttamente sui circuiti di biglietteria ufficiale. Per maggiori informazioni consultare il sito www.magellanoconcerti.it

