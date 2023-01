Niccolò Fabi per orchestra: «Un disco nato da un concerto»

di Valerio Di Marco

“Meno Per Meno” fa più. Segno positivo. Niccolò Fabi guarda con rinnovato piglio al futuro ma lo fa anche voltandosi indietro. Il suo ultimo album, pubblicato lo scorso dicembre, è per il sessanta per cento (6 tracce su 10) composto da suoi brani già noti e per il restante quaranta da inediti. Il tutto con arrangiamenti classici scaturiti della collaborazione con il maestro Enrico Melozzi e la sua Orchestra Notturna Clandestina. La dodicesima fatica in studio del cantautore romano, da lui presentata ieri sera all’Officina Pasolini in zona Farnesina, prende le mosse dal concerto-evento tenuto dall'artista lo scorso 2 ottobre all’Arena di Verona, quando ad affiancarlo sul palco c’era lo stesso ensemble diretto da Melozzi. Un disco nato da un concerto e non il contrario, come avviene di solito. «La collaborazione con Enrico si è estesa anche in studio - ha raccontato Fabi -. Gli ho consegnato i brani spogliati in versione acustica per agevolarlo nell’adattamento classico, per poi riprenderli di nuovo in mano io e aggiungervi gli elementi finali, tra cui un po’ di elettronica». Dunque un lavoro di sottrazione seguito da addizione. Non è stata facile la scelta dei pezzi vecchi da riarrangiare. «Molte mie canzoni si prestano alla veste orchestrale ma in ogni caso il progetto non è un’antologia del meglio che ho realizzato». Fabi ha conosciuto Melozzi dieci anni fa ma solo adesso tra i due è nata una collaborazione. «Mi aveva colpito la sua esuberanza unita all’attenzione a certi dettagli contenuti tra le righe, ma finora non avevo mai pensato che l’orchestra potesse essere un accompagnamento per me».





