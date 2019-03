Nek, l'attesa è quasi finita: nuovo album il 10 maggio, poi il tour

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attesa per il nuovo album di inediti diè quasi finita: il suo nuovo progetto discografico uscirà in tutti i negozi il prossimo 10 maggio a distanza di tre anni dal precedente “Unici”.E da novembre, NEK tornerà anche ain una serie di appuntamenti live nelle principali città d’Europa, toccando tra gli altri anche la Spagna, il Regno Unito e la Francia. Sarà l’occasione per tutti i suoi fan europei per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che in oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo.Queste le date del tour europeo, prodotto e organizzato da Friends & Partners:I biglietti saranno disponibili inda martedìPrima di intraprendere l’avventura europea, però, il 22 settembre NEK tornerà ad essere protagonista live in uno degli spazi più prestigiosi e belli al mondo, l’, a due anni dal concerto evento del 2017 che aveva fatto registrare il sold out con 12.000 persone. Sarà questo il suo imperdibile ritorno dal vivo… una serata magica, con il pubblico dell’Arena che si stringerà attorno a NEK, facendosi trascinare da nuovi e storici successi, ma anche dalla grande energia che sprigiona sempre sul palco, unite a quel sincero entusiasmo che ogni volta riesce a trasmettere in ogni sua performance.I biglietti per il concerto all’Arena di Verona, prodotto e organizzato da Friends & Partners, sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per infowww.friendsandpartners.it).All’interno del nuovo disco sarà contenuto anche “”, brano con cui ha partecipato al 69° Festival di Sanremo. Attualmente in rotazione radiofonica, il brano è stato scritto dall’artista insieme a Luca Chiaravalli e Paolo Antonacci, ed è ispirato a una poesia di Jorge Luis Borges, “È l’amore”, e a un viaggio nelle favelas brasiliane che Nek ha realizzato lo scorso anno, dove ha visto con i propri occhi quello che l’amore può realmente fare. Il brano è disponibile in digitale e in una versione limitata 45 giri con vinile bianco.