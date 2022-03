Neil Young, in arrivo il nuovo cofanetto con registrazione inedite

Neil Young pubblica altre rare registrazioni live estratte dai suoi estesi archivi Neil Young Official Bootleg Series (OBS) che sono iniziate lo scorso autunno con l’uscita di Carnegie Hall 1970 (OBS1). I preordini sono attivi per ognuna di queste uscite che saranno disponibili su vinile, CD e in digitale su The Greedy Hand Store in Neil Young Archives, e tutti i negozi di musica e DSP.

Tutti gli acquisti in NYA Greedy Hand Store in CD e LP includono il download audio in alta risoluzione dell’album.

Il 6 maggio Neil Young pubblicherà i prossimi tre episodi della serie bootleg come segue: Royce Hall, 1971 registrato il 30 gennaio al campus UCLA, uno spettacolo da solista in acustico,Dorothy Chandler Pavilion, 1971, l’ultimo show US di Young del suo tour solista del 1971, Citizen Kane Jr. Blues (Live at The Bottom Line), del 1974 a New York, un set sorpresa. In presenza dei nastri originali analogici, ovvero per Royce Hall 1971 e Dorothy Chandler Pavilion 1971, l’audio è stato mixato accuratamente da questi, fornendo delle registrazioni di una qualità molto più alta di quanto fosse prima. Nel caso di Citizen Kane Jr. Blues (Live at The Bottom Line), il bootleg originale è stato restaurato e rimasterizzato per fornire agli ascoltatori la migliore esperienza audio possibile. Questi album sono disponibili in pre-order ora e includeranno una traccia disponibile per il download istantaneo.

L’artwork originale dei bootleg è stato replicato ove possibile, conferendo a ogni pubblicazione quel fascino che evoca l’era in cui sono stati creati. La cover di Dorothy Chandler Pavilion, 1971, per esempio, presenta l’usurato e sbiadito cerchio di un LP.

