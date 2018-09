Negramaro, il chitarrista come sta: le ultime notizie. Lele Spedicato, il malore davanti alla moglie incinta

Negramaro colpito ieri da emorragia cerebrale? Questa la domanda che si fanno oggi i fans della band salentina e tutto il mondo della musica. Spedicato è stato colpito da emorragia mentre era nella sua casa in Salento insieme alla moglie, l'attrice Clio Evans, che sta per dargli un figlio: questa mattina i medici hanno rilasciato un nuovo bollettino, moderatamente ottimistico.



Ieri il malore in casa. I medici: Come sta Lele Spedicato, il chitarrista dei colpito ieri da emorragia cerebrale? Questa la domanda che si fanno oggi i fans della band salentina e tutto il mondo della musica. Spedicato è stato colpito da emorragia mentre era nella sua casa in Salento insieme alla moglie, l'attrice, che sta per dargli un figlio: questa mattina i medici hanno rilasciato un nuovo bollettino, moderatamente ottimistico. Come raccontato su Leggo.it Lele, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, è stato intubato, è grave e le sue condizioni sono stazionarie.

MEDICI OTTIMISTI I medici dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, che lo tengono sotto controllo, hanno evidenziato che i parametri vitali del musicista sono «buoni» e sottolineano che «l'assenza di peggioramenti» nella notte «induce a un pizzico di ottimismo». Le condizioni di Spedicato, dicono i medici, sono «stazionarie»: al momento non è contemplata l'ipotesi di un intervento chirurgico e la prognosi resta ancora riservata.





IL MALORE IN CASA Lele si sarebbe sentito male mentre era in casa, prima un forte mal di testa e poi una caduta, pare, a bordo piscina. È stata la moglie a chiamare il 118 che ha soccorso il musicista portandolo in ospedale. «Viene costantemente monitorato - avevano fatto sapere i medici che l'hanno in cura in un bollettino diffuso ieri pomeriggio - Il quadro clinico presentato dal paziente non permette di sciogliere la prognosi che resta riservata».





Su Twitter è #forzaLele, da Jovanotti alla Mannoia, Cristina D'Avena e la Amoroso







#FORZALELE Il mondo della musica si è stretto intorno ai Negramaro e ad Emanuele: «Pensate forte forte al nostro Lele! Fortissimo», recitava il profilo Twitter della band, quando già i social erano pieni dell'apprensione, delle domande e delle preghiere dei fan che, come altri cantanti e amici dei Negramaro hanno espresso sulla rete il loro sostegno al musicista, da Fiorella Mannoia a Jovanotti, da Cristina D'Avena ad Alessandra Amoroso. A quanto si è saputo, Spedicato sarà sottoposto appena possibile ad un intervento chirurgico che è stato al momento rinviato perchè le sue condizioni non lo consentivano. In ospedale «stiamo arrivando un po' tutti - ha detto ieri al telefono all'ANSA il tastierista del gruppo, Andrea Mariano - ma neanche noi sappiamo nulla oltre a quello che già si sa. Bisogna aspettare un po', non sappiamo come si evolverà questa cosa...».