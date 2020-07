Napoli, fuochi d'artificio fermano la Tosca in piazza del Plebiscito: la reazione dei cantanti lirici Video

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 10:11

Applausi del pubblico per i lavoratori dello spettacolo saliti sul palco in piazza del Plebiscito, dove è in programma ladi Puccini. Alcuni dei lavoratori, riuniti nel Coordinamento arte e spettacolo Campania, hanno letto un messaggio. «Abbiamo ricevuto 600 euro - ha detto uno di loro - l'equivalente di due biglietti di prima fila per lo spettacolo di stasera». «Eventi come questi - ha aggiunto - rafforzano il distanziamento sociale tra le classi, la distanza tra le istituzioni e chi ha fatto i conti con la fame a causa del lokcdown. Le istituzioni sono romanesche indifferenti». «A fare lo spettacolo sono persone che hanno famiglie, mutui e bollette da pagare - ha concluso - chiediamo un salario dignitoso fino alla piena ripresa occupazionale e lavorare di tutti, anche con orario inferiore, ma tutti». In precedenza i lavoratori dello spettacolo avevano tenuto un flashmob in piazza del Plebiscito, in attesa della Tosca, con uno striscione all'esterno delle recinzioni: «Falsa ripartenza», falsa perché «in migliaia sono a casa».Se tutti hanno applaudito la protesta civile dei lavoratori dello spettacolo, però, poco prima delle 21. Il rumore dei fuochi, che non fanno parte della rappresentazione, ha sovrastato la voce dei cantanti lirici e degli strumenti dell'orchestra. Un applauso del pubblico ha accompagnato la fine dei fuochi d'artificio, durati pochi minuti.