Myss Keta, oggi esce il nuovo album "Paprika": da domani partirà il suo tour

Dopo il viaggio interiore e oscuro del precedentetraccia una nuova traiettoria nel suo percorso artistico e svela il lato positivo e. Esce oggi 29 marzoper Island/Universal Music Italia disponibile in tutti i negozi di dischi e sulle piattaforme digitaliUn titolo che omaggia esplicitamente il maestro del cinema erotico d’autore Tinto Brass e una cover che cita l’iconica Valeria Marini di Bambola, pellicola dello spagnolo Bigas Luna, mixati però con un’estetica che richiama gli anime giapponesi, in particolare l'omonimo Paprika del maestro Satoshi Kon. Il nuovo piccantissimo progetto della regina della notte è uno scintillante caleidoscopio di situazioni sexy e variopinte, nato dalle menti di Myss Keta, Dario Pigato, Riva e Simone Rovellini. Un album color rosso ardente e dal sapore forte, fortissimo. Anche romantico sì, ma nel modo che intende Myss: amori fugaci, inseguimenti lisergici e love story consumati al luna park in maniera ironica e consapevole, raccontati al suono di r’n’b americano di inizio millennio e rap old school, con venature world (dai Caraibi al Medio Oriente) e futuristiche influenze avant pop. Paprika proietta Myss al centro di un universo dove il pluralismo dei rapporti e l’accelerazione la fanno da padrone.Attraverso 14 brani, di cui 11 nuovi di zecca e 3 remix, Myss Keta ci spalanca le porte su una nuova pagina della sua storia, scritta anche attraverso le prestigiose collaborazioni presenti nel disco: da Gué Pequeno - featuring del secondo singolo estratto, Pazzeska al vincitore di Sanremo 2019 Mahmood, da Wayne Santana della Dark Polo Gang a Gemitaiz, Luchè e Quentin40. Fino ad arrivare al remix di un brano cult come Le ragazze di Porta Venezia con Elodie, Joan Thiele e Priestess. Spiccano inoltre le produzioni di Populous, Gabry Ponte e Cacao Mental, che rendono ancora più ardente il lavoro di produzione sull'album svolto da Riva. La diva definitiva nata fra le guglie tardo-gotiche del Duomo di Milano e ormai artista celebrata sul piano internazionale si confronta dunque con altri artisti, nuovi punti di vista che vanno a confluire nell’universo Myssketiano, che diventa così caleidoscopico.Paprika è un quadro policromo in cui la dominante di colore è costituita dall’alta qualità del suono e da una ricerca stilistica che scandaglia una vastità di generi e contaminazioni sia dal passato che dalle “avanguardie” del presente. Una sorta di gastronomia in cui Myss invita i suoi ospiti stellari servendo assaggi del proprio mondo, come fossero stuzzicanti bocconcini di mortadella. E subito dopo la release, al via con gli appuntamenti instore e una prima serie di date live che toccherà l’apice il 25 maggio a Milano con l’attesissima esibizione al Mi Ami Festival 2019.Myss Keta è l’angelo dall’occhiale da sera. E dal volto velato. La sua identità nascosta è il modo migliore per dire la Verità, perché “non avendo volto, c’è un po’ di Myss in ognuno di noi”. Performer situazionista, rapper dall’attitudine punk, icona pop e diva definitiva, ha esordito nel 2013 conMilano, sushi e coca. Da lì in poi, una serie di successi stratosferici come In gabbia (non ci vado), Burqa di Gucci, Le ragazze di Porta Venezia, raccolti successivamente nel greatest hits L’angelo dall’occhiale da sera: col cuore in gola (2016). Nell’estate 2017 pubblica per l’etichetta La Tempesta l’EP Carpaccio ghiacciato, in cui spicca la collaborazione con Populous, che ha prodotto il singolo Xananas.In questi anni ha infiammato i palchi dei maggiori festival e club di tutta Italia in un tripudio di electro, house, rap, dubstep che sembra generato dal suo stesso corpo, arrivando anche a toccare le capitali europee. Bassi profondi battuti da vertiginosi tacchi a spillo glitterati. Una vera sacerdotessa della notte pronta ad aizzare le masse di fedeli con il suo verbo dissacrante, eccessivo, radicalmente iperrealista. I suoi live sono esperienze extrasensoriali, i suoi testi la radiografia di una Nazione. Una donna di spettacolo, ma soprattutto uno spettacolo di donna, che non ha saputo dir di no agli insistenti corteggiamenti del mondo della moda, che l’ha fatta diventare la modella e icona più desiderata da svariati stilisti del Bel Paese e non solo.Con fare camaleontico dice di aver trascorso estati in compagnia dell’avvocato Gianni Agnelli ed Edwige Fenech negli anni ’80. Negli anni ’90 invece sostiene di aver flirtato in barca a vela con Massimo d’Alema al largo della Costa Smeralda, e con Sophia Loren a Courmayeur. Ancor prima di tutto ciò sembrerebbe essere stata la prima musa di Salvador Dalí e Andy Warhol, per citarne soltanto alcuni.Nell’aprile 2018 esce per Universal Music/La Tempesta Una vita in capslock, il suo primo vero album, acclamato anche dalla critica più snob. Un successo senza precedenti accompagnato da un monumentale tour che ha reso ancora più calda l’estate del Bel Paese e ha portato la regina della trasgressione anche in televisione: dopo aver conquistato Piero Chiambretti che l'ha voluta nell'ultima edizione di Matrix Chiambretti e la partecipazione a StraFactor 2018, M¥SS è stata scelta come unica donna ospite di Mara Impara - La nuova musica, il primo format televisivo di Billboard Italia condotto da Mara Maionchi su Sky Uno.La consacrazione internazionale è arrivata con l’esibizione durante l'autunno 2018 nel tempio della techno mondiale, il famigerato Berghain di Berlino, nella stessa stagione che l’ha vista protagonista anche del mondo letterario con il suo primo libro, Una donna che conta, pubblicato da Rizzoli Lizard.Il 2 febbraio 2019 al Mediolanum Forum, nello show di apertura a Cosmo, ha presentato Main Bitch,mentre nella simbolica data dell’8 marzo ha rilasciato Pazzeska con il featuring di Gué Pequeno.Entrambi i brani hanno anticipato il nuovo piccantissimo progetto, Paprika, fuori il 29 marzo 2019 per Island/Universal. Già sulla bocca di tutti gli appuntamenti instore e le prime date del nuovo tour, curato da DNA Concerti, che toccherà uno dei suoi vertici il 25 maggio al Mi Ami Festival di Milano. Inaugurata anche una nuova collaborazione con Melt Booking per le date in Europa: presto ci saranno altre sorprese.