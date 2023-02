Musical Box: «Con noi l'esatta replica dei concerti dei Genesis»

di Valerio Di Marco

Vedere i Musical Box è come vedere i Genesis. Non una cover band, ma quasi un ologramma del leggendario gruppo inglese il quale non a caso, per bocca dei suoi componenti, ha dato pubblicamente il proprio endorsement alla formazione canadese guidata dal cantante Denis Gagné, l’unica autorizzata a portare sul palco lo straordinario mondo dei Genesis. I Musical Box questa settimana giungeranno in Italia (5 date in programma, tra cui Legnano, Milano, il 24 e Roma il 28 all’Auditorium) con l’ultima riedizione dello spettacolo “The Lamb Lies Down On Broadway”, l’ultimo tour dei Genesis con Peter Gabriel tenuto a supporto del concept album omonimo pubblicato nel 1974.



Denis, come sarà lo show?

«L’esatta replica del loro tour del 1974/75. Ricreiamo palco, luci, costumi e scenografia, e suoneremo gli stessi strumenti usati nelle registrazioni originali del disco».



Lo spettacolo sarà lo stesso delle vostre precedenti versioni?

«Visualmente sì, ma musicalmente abbiamo inserito alcune versioni live di quelle canzoni, dato che finora avevamo sempre suonato quelle da studio. E da come sta andando il tour il risultato è straordinario, lo show scorre di più e la reazione del pubblico è molto forte, c’è più connessione».



Dopo quasi 50 anni quell’opera è ancora attuale. Come se lo spiega?

«Dipende dalla forza della musica, un tipo di musica che oggi non si fa più perché non c’è grande interesse per le cose concettuali. Oggi si fanno perlopiù canzoni di pochi minuti tarate per le radio. “The Lamb Lies Down On Broadway” fu realizzato in un periodo in cui la musica era più importante del business».



Quel tour non fu mai filmato dal vivo, quindi oggi non ne esistono testimonianze video. Avete mai pensato di farlo voi, un film-concerto?

«Ce lo chiedono in molti. Chissà, forse un giorno… ad ogni modo al momento non esistono piani in questo senso, c’è voluto già molto per avere i diritti per suonare la musica dei Genesis dal vivo, quindi non credo che pubblicheremo qualcosa».



Il tour originale toccò il Canada per due date. Ha qualche ricordo?

«Quando lo show arrivò da noi, avevo solo 8 anni e non andai a vederlo. Però ricordo la prima volta che ascoltai i Genesis un paio di anni dopo».



I Musical Box sono nati nel 1993, nel pieno dell’esplosione del grunge, un genere lontano dall’immaginario della musica prog. Come nacque l’idea?

«Io sono arrivato quando il gruppo era già nato, quindi non saprei. Per quanto mi riguarda, ero incantato da quelle canzoni e dalla prospettiva di suonarle dal vivo».



Esistono oggi band eredi dei Genesis?

«Difficile dirlo, al giorno d’oggi sono poche le persone interessate a quel tipo di musica. Come ho detto, l’industria musicale odierna è più orientata alle produzioni facili perché l’obiettivo è unicamente quello di fare soldi».



“The Lamb Lies Down On Broadway” segnò per i Genesis la fine dell’era Peter Gabriel. Continuerete a riproporre i loro concerti in futuro?

«Dopo aver chiuso con questo tour, l’anno prossimo torneremo con l’ultima riproposizione di quello di “Selling England By The Pound”, il loro album del 1973».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Febbraio 2023, 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA