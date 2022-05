Musica per l'Ucraina, il concerto dei The Sun a Roma per raccogliere fondi e supportare gli sfollati

Musica e solidarietà per il popolo ucraino. Un concerto per sostenere la causa ucraina, perché è la musica l’unico linguaggio universale che può unire tutti. Il prossimo 13 maggio, nella suggestiva cornice del Teatro Orione di Roma, si terrà il concerto dei The Sun, vero punto di riferimento per il movimento christian rock internazionale.

Organizzato dalla Parrocchia di Ognissanti, nello storico quartiere di San Giovanni, l’evento mira a gridare a squarciagola, il proprio "no! alla guerra", per schierarsi al fianco di chi ogni giorno vive una situazione di emergenza non solo abitativa ma anche psicologica. Il ricavato del concerto sosterrà i profughi nel post arrivo. Infatti, sono già, 350 i profughi arrivati in parrocchia, per la maggior parte donne e bambini, per continuare

a dimostrare il proprio sostegno.



«L’obiettivo di questa iniziativa è rendere più semplice ed efficace l’accoglienza - spiegano gli organizzatori - I progetti che la parrocchia ha svolto in questi mesi a favore del popolo ucraino non sono stati soltanto ricchi di impegno e voglia di aiutare il prossimo, ma hanno anche dimostrato di essere sempre caratterizzate dalla cooperazione: nell’accoglienza dei rifugiati oltre a numerose parrocchie sono stati coinvolti vari istituti e nuclei famigliari che si sono mostrati sin da subito vicini alla causa. E questo è ciò che davvero conta».

