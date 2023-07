Musica, Aiam: «Senza ulteriori sostegni nei prossimi anni il sistema musicale collasserà»

Francesco Pollice, Presidente dal 2014 di AIAM, Associazione Italiana Attività Musicali, la più ampia associazione di categoria dello spettacolo dal vivo tra quelle affiliate all’Agis, lancia al governo un allarme rosso: «Senza ulteriori sostegni nei prossimi anni il sistema musicale collasserà». «E’ necessario riportare gradualmente la capienza del Fondo Nazionale dello Spettacolo dal Vivo in rapporto al pil all’0,08 come era nel 1985 – dice Pollice - oggi si attesta all’0,02».

Prima di tutto ci dica cos’è e cosa fa AIAM l’Associazione Italiana delle Attività Musicali?

«Nasce del 1999 con l’idea di raccogliere le istituzioni impegnate professionalmente nella diffusione della cultura musicale nel nostro Paese e nella promozione di occasioni di lavoro e formazione soprattutto per i giovani musicisti italiani. AIAM, composta da 195 soci operanti in tutte le regioni d’Italia, rappresenta le principali società concertistiche, festival, orchestre non riconosciute, complessi strumentali, centri di produzione, enti di formazione e promozione musicale. Nel 2022 abbiamo organizzato oltre diecimila concerti in 871 comuni italiani, per un numero complessivo di 1.680.731 spettatori e all’estero oltre 250 concerti in 96 città di 38 differenti stati in Africa, America, Asia, Europa e Medio Oriente».

«Contiamo su risorse pubbliche e private: per le prime il sostegno più grande proviene dal Fondo nazionale per lo Spettacolo dal vivo, l’ex FUS tanto per intenderci, seguito dai contributi delle Regioni, dei Comuni, di altri enti e fanalino di coda l’apporto dei fondi europeisostanzialmente inaccessibili a quasi tutti i nostri soci. Ma è il sostegno del pubblico a rappresentare la quota maggioritaria. Alle nostre manifestazioni si accede mediamente con un biglietto di circa 10 euro, prezzo concorrenziale se lo si confronta con quello di un concerto rock o di una partita di calcio. Il resto lo fanno sponsor, fondazioni bancarie e art bonus».

Cosa si potrebbe fare per uniformare l’azione di AIAM e in generale quella di chiunque promuova musica in Italia?

«Noi cerchiamo di fare il massimo, ma su 7.901 comuni italiani, siamo presenti con una percentuale dell’11.2% di essi. Tradotto ci sono comuni italiani in cui non ci sono teatri o società di concerti. Le faccio un altro esempio: AIAM ha dato lavoro nel 2022 a quasi 45mila persone con retribuzioni di oltre 46milioni di euro.

Un nuovo Codice dello Spettacolo potrebbe aiutare?

«Chiediamo che la capienza del Fondo Nazionale Spettacolo dal vivo possa gradualmente essere riportata in rapporto al PIL all’0,08 iniziale del 1985 (oggi si attesta allo 0,02) altrimenti prima o poi il sistema musicale italiano collasserà. Chiediamo nuove regole che tengano conto della capacità produttiva e dell’efficienza gestionale di chi riceve fondi pubblici, premino il merito. Una uova politica di promozione musicale a partire dallascuola, inserendo crediti formativi per gli studenti che partecipano agli spettacoli dal vivo. Meno burocrazia sia per la presentazione delle domande per l’accesso al FNSV che per le procedure amministrative per l’organizzazione degli spettacoli. Abbiamo esposto le nostre idee nel corso di una recente iniziativa cui ha partecipato il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazziche ha ascoltato con interesse le nostre proposte inviate anche ai Presidente delle commissioni Cultura del Senato e della Camera Roberto Marti e Federico Mollicone. L’impressione è che stia emergendo la comune volontà di tutti di confrontarsi attraverso tavoli tecnici. Per quanto riguarda AIAM faremo, nel rispetto e distinzione dei ruoli, la nostra parte».

