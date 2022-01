Music Day, Roma si immerge nella musica: ecco quando torna la fiera del disco

A Roma torna il Music Day. Sabato 29 gennaio torna una delle fiere del disco più grandi d'Italia. Quella del Music Day Roma è una storia ormai decennale e, anche in un periodo difficile come questo, caratterizzato dall’incertezza e dalle difficoltà causate dalla pandemia, resta un riferimento sicuro e imprescindibile per collezionisti e amanti della musica.

Ecco dunque la 32esima edizione, con i numerosi espositori che, come sempre, garantiscono un’ampia

scelta fra migliaia di vinili, cd, poster, riviste d’epoca, oggettistica e memorabilia musicale, come si conviene

ad una delle più importanti e riconosciute fiere del disco italiane.

Espositori da tutta Italia, attentamente selezionati, specializzati in tutti i generi musicali. La 32esima edizione del Music Day Roma sarà un’immersione totale nel mondo della musica e un'occasione per curiosare tra stampe musicali, poster, gadget originali e preziosi e rari dischi autografati.



Sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della

professionalità degli espositori.



Considerato il momento particolarmente delicato sotto il profilo sanitario che Roma e l’Italia stanno

attraversando, per tutelare la salute dei nostri frequentatori evitando affollamenti, in questa edizione non

avranno luogo gli abituali incontri ed eventi che caratterizzano il Music Day Roma ma, in accordo con

alcune etichette discografiche, proporremo delle dirette Facebook in orari stabiliti per promuovere le loro

iniziative discografiche ed editoriali direttamente dagli stands.

