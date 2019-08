Ritorna il Music Day Roma: all'Hotel Mercure Roma West la XXV Giornata del Collezionismo Musicale

Sabato 31 Agosto 2019, 13:47

Torna ilcon lariecco infatti, presso l'(in Via degli Eroi di Cefalonia 301), l'appuntamento collezionistico e culturale dedicato a tutti gli appassionati di musica. Tante le novità: oltre 50 gli espositori provenienti da tutta Italia, con una ricchissima proposta di dischi in vinile, cd, poster, riviste, oggettistica, memorabilia e accessori vintage.Ci saranno inoltre incontri con i protagonisti del mondo musicale di ieri e di oggi e presentazioni di dischi, libri, dibattiti mai noiosi e sempre coinvolgenti su temi musicali.Grazie all’iniziativa dell’Associazione Culturale, al Patrocinio dellae alle partnership di, di, il magazine musicale più venduto in Italia e di, la manifestazione romana offre al pubblico la possibilità di condividere e approfondire le più disparate passioni in ambito musicale.Sarà presente per la prima volta anche(unico riconosciuto dalla band e dal Management) con una esclusiva mostra fotografica e di Memorabilia della band inglese.Ingresso di € 3,00 con tesseramento gratuito (€ 5,00 per i due giorni) dalle 10,00 alle 19,00.Indicazioni stradali: GRA uscita 26 (Spinaceto); Metro B Eur Fermi/Bus 705Ufficio Stampa: Federico Fiume - federico.fiume@gmail.comWeb:- Instagram: #musicdayroma