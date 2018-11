Muse, Simulation Theory il nuovo album in arrivo. E il 13 dicembre super ospiti a XFactor

Esce il 9 novembre, il nuovo e. Gli undici brani che lo compongono sono stati prodotti dalla band, insieme a diversi produttori tra cui Rich Costey, Mike Elizondo, Shellback e Timbaland. Ogni canzone dell’album sarà accompagnata da un video.e torneranno in Italia l’estate del 2019 nelle preannunciate date di Milano e Roma.LEGGI ANCHE Alle Iene: acido in faccia, il nuovo gioco del terrore: «Attacchi senza alcun motivo, da sconosciuti»



I singoli ‘Something Human’, ‘Thought Contagion’, ‘Dig Down’, come pure i brani ‘The Dark Side’ e “Pressure”, sono tutti disponibili come download quando si pre-ordina l’album. ‘The Dark Side’ è la classica canzone dei Muse, con la voce immediatamente riconoscibile di Matt Bellamy, chitarre roventi e la sezione ritmica di Chris Wolstenholme e Dominic Howard che sono diventati i marchi di fabbrica del sound capace di riempire gli stadi dei Muse. ‘Simulation Theory’ sarà pubblicato in tre formati: Standard (11 brani), Deluxe (16 brani) e Super Deluxe (21 brani). Tra i brani in più rispetto a quelli contenuti nella versione standard una versione acustica gospel di ‘Dig Down’, la partecipazione della UCLA Bruin Marching Band in ‘Pressure’, una versione dal vivo di ‘Thought Contagion’, versioni acustiche di diversi brani tra cui ‘Something Human’ e versioni ‘Alternate Reality’ di ‘Algorithm’ e ‘The Dark Side’. L’artwork dell’album è stata realizzata dall’artista digitale Kyle Lambert, che ha disegnato le locandine di ‘Stranger Things’, ‘Jurassic Park’ e molti altri film. La cover della versione Super Deluxe è stata invece realizzata da Paul Shipper, i cui lavori precedenti includono ‘Star Wars: The Last Jedi’ e ‘Avengers: Affinity War’, tra gli altri. ‘Simulation Theory’ segue ‘Drones’, pubblicato nel 2015 e Disco d’Oro in Italia. Da allora, l’acclamato trio è stato in tour praticamente ovunque, portando il ‘Drones World Tour’ in ogni angolo della terra. Il concerto è stato ripreso e distribuito nei cinema lo scorso Luglio. I Muse sono Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme. Il loro ultimo album in studio, Drones, fu pubblicato a Giugno 2015 e debuttò al Numero 1 in 21 paesi, tra cui il loro primo Numero 1 in America. Nel Febbraio 2016, l’album finì per vincere un Grammy Award, il loro secondo, per Best Rock Album. Dal loro debutto nel 1994, i Muse hanno pubblicato sette album in studio e venduto 20 milioni di album in tutto il mondo.Considerati dai più come una delle migliori band dal vivo al mondo, i Muse hanno vinto diversi riconoscimenti musicali tra i quali due Grammy Awards, un American Music Award, cinque MTV Europe Music Awards, due Brit Awards, dieci NME Awards e sette Q Awards, tra gli altri. Standard Album CD and Vinyl: 1. Algorithm 2. The Dark Side 3. Pressure 4. Propaganda 5. Break It To Me 6. Something Human 7. Thought Contagion 8. Get Up and Fight 9. Blockades 10. Dig Down 11. The Void Deluxe Album CD: 1. Algorithm 2. The Dark Side 3. Pressure 4. Propaganda 5. Break It To Me 6. Something Human 7. Thought Contagion 8. Get Up and Fight 9. Blockades 10. Dig Down 11. The Void 12. Algorithm (Alternate Reality Version) 13. The Dark Side (Alternate Reality Version) 14. Propaganda (Acoustic) 15. Something Human (Acoustic) 16. Dig Down (Acoustic Gospel Version) Super Deluxe Boxset: CD 1 and Vinyl 1 1. Algorithm 2. The Dark Side 3. Pressure 4. Propaganda 5. Break It To Me 6. Something Human 7. Thought Contagion 8. Get Up and Fight 9. Blockades 10. Dig Down 11. The Void CD 2 and Vinyl 2 1. Algorithm (Alternate Reality Version) 2. The Dark Side (Alternate Reality Version) 3. Pressure (Ft. UCLA Bruin Marching Band) 4. Propaganda (Acoustic) 5. Break It To Me (Sam de Jong remix) 6. Something Human (acoustic) 7. Thought Contagion (Live) 8. Dig Down (Acoustic Gospel Version) 9. The Void (Acoustic) 10. The Dark Side (Alternate Reality Instrumental)