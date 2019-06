Mulish Fashion Show, l'evento a Firenze presentato da Simona Ventura tra ospiti vip e live di Mahmood

Mercoledì 12 Giugno 2019, 17:55

Un luogo suggestivo, sulle rive dell’Arno, il Circolo Canottieri Firenze, l’incanto di una collezione che saprà lasciare il segno e un parterre di ospiti sorprendente, martedi 11 giugno, questi gli ingredienti della magica notte del “Fashion Show firmato Mulish”.Simona Ventura ha guidato gli ospiti nella “giungla metropolitana” di Mulish. Insieme a lei ospiti d’eccezione: Massimo Boldi, Manuela Arcuri, Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Marco Maddaloni, Fatima Trotta, Maria Mazza, Teresanna Pugliese, Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione, Sergio Muniz e Alberto Matano.Imperdibile durante la serata il live show del vincitore di Sanremo 2019, oltre che sul Podio dell’European Song Contest, Mahmood, protagonista dell’evento con una performance carica di energia ed eccentricità che strizza l’occhio al nuovo gentiluomo Mulish, con dettagli rubati allo sportswear, al gusto artigianale ma tecnico, sempre attento alla qualità, riflettendo le inclinazioni di un uomo contemporaneo, che ama l'eleganza confortevole.Il Fashion Show ha come mood la “Giungla metropolitana”. Un pezzo di savana a pochi metri dall’Arno, nel cuore di Firenze, dove sfilerà l’uomo Mulish, che ruggisce a suon di outfit grintosi!Punto di forza e caratteristica di questo spettacolare evento moda, è presentare la collezione, in una atmosfera resa ancora più magica da spettacolari effetti speciali con Laser Show e Flyboards sull' Arno che incanteranno gli ospiti presenti.Il patron di Mulish, Daniele Gervasio, dichiara “Ho voluto presentare la mia nuova collezione con una sfilata-evento, un’idea anticonformista ma irresistibilmente chic, casual ma nel contempo ricercato e raffinato. Questa collezione è quella che più mi rappresenta perché definisce lo stile che in questi anni ho perfezionato grazie anche al lavoro assiduo del mio team.”Una regia impeccabile per un evento che farà parlare di sé, realizzato dall’Art Director Diego Di Flora, che da anni collabora con il brand riuscendo ad interpretare al meglio le esigenze e gli obiettivi aziendali.