MTV VMAs 2020: Ariana Grande e Lady Gaga insieme con "Rain on Me". Sul palco anche Miley Cyrus

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Agosto 2020, 22:44

È già iniziato il countdown per i “VMAs” 2020 di domenica 30 agosto. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta su MTV (canale 130 Sky e in streaming su NOW TV) la notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto alle 02.00 e sarà preceduta da un preshow.I VMAs saranno trasmessi su tutti i canali MTV, in oltre 180 paesi e tradotti in 30 diverse lingue, raggiungendo così più di 450 milioni di famiglie.Due delle artiste e influencer più apprezzate del momento a livello mondiale saliranno sul palco degli MTV VMAS 2020 per rendere questo evento davvero indimenticabile, si tratta diGli altri artisti già annunciati:con il recentissimo singolo Midnight, BTS, Doja Cat, J Balvin, The Weeknd, Roddy Ricch, Maluma e CNCO si esibiranno live allo show con performance in diversi luoghi della città.A guidare la lista delle nomination sono le due artiste che si esibiranno insieme: Lady Gaga (9), Ariana Grande (9), Billie Eilish (6) e The Weekend (6). La collaborazione di Ariana Grande e Lady Gaga su "Rain on me" ha fatto particolarmente furore ed è candidata nelle categorie "Video of the Year", "Song of the Year", "Best Collaboration", "Best Pop", "Best Cinematography", "Best Visual Effects", "Best Choreography".Nella categoria "Best Collaboration" Ariana Grande compare anche per il duetto con Justin Bieber su "Stuck with U". Lady Gaga ha anche altri due grandi obiettivi da raggiungere: il premio come "Artist of the Year" e la candidatura nella categoria novità assoluta di quest’anno "Best Quarantine Performance", che premia la migliore esibizione in quarantena, categoria in cui Lady Gaga è in nomination con la sua cover di "Smile".