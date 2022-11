Mtv European Music Awards, Pinguini Tattici Nucleari premiati come migliori artisti italiani

di Redazione web

È proprio l’anno della band bergamasca più amata d'Italia e che ora si affaccia sulla scena europea, grazie agli Mtv European Music Awards. I Pinguini Tattici Nucleari, infatti, hanno vinto il premio per Best Italian Act, nella serata dei premi Mtv in diretta da Dusseldorf

Mara Venier, fan scatenata dei Me Contro Te: canta e balla al concerto insieme al nipotino Claudio

Vittoria importante

La band di Riccardo Zanotti, dopo il tour estivo con 300 mila biglietti venduti, ed in attesa del nuovo album «Fake News», in uscita il 2 dicembre, ha vinto premio come miglior artista italiano degli Mtv Europe Music Awards.

I Viaggiatori, la Roma del Ventennio fascista al tempo della Generazione Z: un salto nel tempo per riscrivere la storia

Felici

«In questi ultimi tempi stiamo raggiungendo grandi traguardi che fino a qualche anno fa sarebbero stati impensabili.. Essere riconosciuti a livello europeo, soprattutto per persone come noi che hanno vissuto all’estero, ci lusinga: ci fa sentire cittadini europei, oltre che italiani», parola dei Pinguini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Novembre 2022, 22:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA