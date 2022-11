Mtv Europe Music Awards, i Maneskin faranno il bis? La band rock è candidata insieme ai Foo Fighters e Red Hot. Tra gli italiani Blanco

di Redazione web

Non è più potente come un tempo, quando la musica non era ancora fluida, ma fa comunque notizia. Stasera, alle 21, da Düsseldorf in Germania, vanno in onda gli MTV Europe Music Awards, i premi dell'iconico canale musicale, che alle 20 trasmetterà in diretta, il red carpet delle star della musica internazionale. I Maneskin sono tra i candidati per aggiudicarsi la prestigiosa statuetta, durante la serata tedesca la cui conduzione è affidata alla popstar Rita Ora e al regista Taika Waititi, che fanno coppia anche nella vita.

Favoriti

Il cantante inglese Harry Styles, forte di 7 nomination, potrebbe essere il favorito, anche se non sarà presente al PSD Bank Dome, quindi le statuette potrebbero finire nelle mani di Taylor Swift, in seconda posizione con 6 nomination oppure Nicki Minaj o Rosalia con 5 nominations.

Ed i Maneskin? La band romana non sarà presente agli Mtv Europe Music Awards perché sta suonando in giro per gli Stati Uniti, ma dopo aver vinto il premio nella scorsa edizione, sono fra i candidati al Best Rock insieme a i Foo Fighters, Muse, Red Hot Chili Peppers Liam Gallagher e Killers. Damiano e compagni sono candidati anche come Best Italian act, in compagnia di Blanco, Elodie, Pinguini Tattici Nucleari e Ariete.

Esibizioni dal vivo

Durante la diretta, inoltre, ci sarà una finestra con l’esibizione dei Gorillaz, la cartoon band dell’ex leader dei Blur Damon Albarn, che si è tenuto ieri alla Tonhalle Concert Hall. Tra i performers sul palco ci saranno i Muse, One Republic, il deejay David Guettta, Lewis Capaldi e i cantanti ucraini vincitori dell’Eurovision Song Contest, Kalush Orchestra. Sul palco a consegnare i premi anche l’attore David Hasselhoff. Si potrà seguire la diretta sul canale 167 del digitale terrestre oppure sul canale Sky 131.

