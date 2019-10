MTV EMAs 2019: Coez, Elodie, Elettra Lamborghini, Mahmood, Salmo in lizza per il Best Italian Act

Coez

Martedì 1 Ottobre 2019, 15:56

Il 3 novembre sbarcano a Siviglia gli, nelle nomination già annunciate in testa c'è Ariana Grande. Per quanto riguarda il. Le votazioni sono aperte da oggi fino alle 23.59 del 2 novembre su mtvema.com.MTV ha annunciato le nomination per gliche vedono in testacon sette nomination tra cui “Best Artist” e “Best Video” per la sua hit virale “thank you, next”, e per “Best Song” insieme a Shawn Mendes. Seguono,con sei nomination ciascuno e la star latino americana J Balvin con cinque nomination tra cui “Best Artist”. Subito dietro, con quattro nominationanche loro tra le altre per la categoria “Best Artist”.Anche quest’anno MTV Italia ha dato la possibilità ai suoi fan di scegliere il quinto artista in nomination per il Best Italian Act tramite la Wild Card. I fan, infatti, hanno potuto scegliere tra una rosa di 5 nomi composta dacon una votazione tramite le Instagram Stories del profilo di MTV Italia partita lo scorso 26 settembre e durata 24 ore. Ha vinto Elettra Lamborghini che è quindi entrata ufficialmente a far parte della cinquina di artisti in nomination.Gli, in Spagna e saranno trasmessi in diretta sul network globale di canali MTV in oltre 180 paesi e territori, raggiungendo oltre mezzo miliardo di case in tutto il mondo. In Italia saranno in onda su MTV (su Sky canale 130) con inizio alle ore 20.00 (Red Carpet Show) e alle 21.00 (Main Show) e in streaming su NOW TV.Le votazioni sono aperte da oggi fino alle 23.59 del 2 novembre su mtvema.com.