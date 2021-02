Mr. Rain: «Sanremo non mi vuole, ma non mollo. E adesso mi consolo con l'album "Petrichor"»

Volto sbarazzino e verve simpatica. Compone solo quando piove, quel momento produttivo che lo porta in sintonia con se stesso. In arte è il rapper Mr. Rain. Sui documenti è Mattia Balardi, 29 anni. Esce oggi con "Petrichor", un bel disco che raccoglie dieci brani, tra cui i due feat. internazionali "Non c’è più musica" con la cantautrice inglese Birdy e "Nemico di me stesso" con il rapper americano Hopsin, e "Fiori di Chernobyl", la prima «scritta per aiutarmi, l’ho usata per superare un periodo buio».



Partiamo dal titolo.

«Petrichor è il profumo che si sente quando smette di piovere. La pioggia è il mio simbolo Le tracce sono qui come piccole colonne sonore di un film».



C’è anche quella esclusa a Sanremo?

«Sono due. Fiori di Chernobyl, esclusa l’anno scorso. E A forma di origami, dedicata a mio padre, esclusa quest’anno. Ma ci riproverò. Amadeus, se l’anno prossimo ci sei, io ti presenterò un altro brano (ride, ndr)».





Lei scherza, ma in Non fa per me è deluso.

«Sì, ma non mollo. Volevo scattare una fotografia del panorama attuale: amo la musica ma odio il mondo che le gira intorno. C’è la meritocrazia (vedi le classifiche delle piattaforme di streaming), c’è l’immagine (tv, radio): questi due mondi non si parlano abbastanza. Bisognerebbe valutare le canzoni e non l’artista visto come brand (Schiavi dell’oro e degli outfit)».



Ce l’ha con qualcuno?

«Con tutti e con nessuno. Non è polemica la mia, solo riflessione».



Beh, lei c’è riuscito: ha due collaborazioni internazionali.

«Fortuna e meritocrazia. Ho mandato la mia musica a Hopsin via social e mi ha risposto dopo un giorno: Let’s do it (lo facciamo). All’estero c’è più unione tra gli artisti. In Italia, ognuno si fa i fatti suoi. Siamo pieni di pregiudizi. Si lavora a porte chiuse».



Chi avrebbe invitato nella serata dei duetti sanremesi?

«Ultimo. Mi piace molto».



Lei canta “che fine fanno quelli come me”. E come sono quelli come lei?

«Insoddisfatti, perennemente in guerra con se stessi, con malessere costante. Sono io il mio primo nemico. Inseguo il mio sogno. Resto positivo e mai pessimista. Scrivo per consolarmi e non per buttarmi giù».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 08:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA