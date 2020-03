Mr. Rain: «La mia Chernobyl? Un presagio dell'incubo virus»

Paolo Travisi

ROMA - Ci sono canzoni che ricordano un preciso momento della nostra vita e altre che descrivono un passaggio comune a molti. Sembra scritta per descrivere l'Italia oggi, I fiori di Chernobyl l'ultimo singolo di Mr Rain, il rapper bresciano che si definisce un cantautore rap, un secondo album in arrivo nel 2020, con brani che raccontano tematiche profonde.

Anche a Chernobyl oggi crescono i fiori, canta nella canzone, quando l'ha scritta?

«A novembre. Ho passato un anno di stop a causa di un periodo buio e l'ho scritta per aiutarmi a uscire da quel momento. Riascoltandola mi sono stupito di quanto racconti questa difficile situazione».

Quindi l'arte è terapeutica, come dimostrano i tanti video di artisti in questi giorni?

«È la migliore terapia, che siano canzoni o un dipinto, e io sfrutto l'arte per risolvere i problemi. In questi giorni sono chiuso in studio e cerco d'intrattenere i miei fan con dirette e live».

Il videoclip lo avete girato vicino alla zona rossa, sensazioni?

«Vicino a Piacenza, a 40 km dalla zona rossa, prima della chiusura totale, sembrava surreale, come un film e mi sentivo a disagio nel vedere strade deserte».

Chi fa rap scrive anche i suoi testi. Perché lei si definisce un cantautore?

«La differenza tra me e altri rapper sono le tematiche delle canzoni, le mie più profonde. Cerco argomenti forti, tipo problemi di droga, familiari, la depressione, perché la musica è un mezzo per dire molto».

Anche se i rapper non sempre mandano messaggi positivi.

«Anch'io sono stato un ragazzino e vedevo Eminem, il mio idolo, come intoccabile, allora ho scelto di dare il buon esempio perché noi artisti possiamo influenzare i più giovani e non volevo commettere quell'errore».

Partecipò a X-Factor, fu ripescato ma rifiutò di partecipare, perché?

«Volevo fare un'esperienza e portare la mia musica a più persone attraverso il talent. Ma facendo il casting ho capito che non era la mia strada, volevo sentirmi più libero».

Nei suoi brani, spesso ci sono dei cori di bambini. Perché le piace usare voci bianche?

«I bambini sono trasparenti e un concetto in un pezzo trasmette sensazioni che con loro arrivano prima. Sono un fan del coro di bambini, li metterei ovunque».

