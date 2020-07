Mostro, fuori oggi il videoclip del brano "Fuck life"

Da oggi è fuori su YouTube il videoclip di “Fuck Life” (Honiro Label) il brano di Mostro estratto dal suo nuovo album “Sinceramente Mostro”, prodotto dal duo Enemies, pubblicato a sorpresa il 3 marzo 2020 su tutte le piattaforme digitali e disponibile dal 27 marzo in fisico. Il disco ha già superato 17 milioni di stream su Spotify.



“Fuck Life” è il pezzo che chiude l’album e rappresenta una vera e propria lettera che il rapper dedica a sé stesso e al suo pubblico. L’artista ringrazia la determinazione e il coraggio che gli hanno permesso di affrontare i tormenti della sua vita, sottolineando quanto sia importante non arrendersi, conoscere il mondo e imparare per sentirsi ispirati e continuare a crescere.



Il videoclip, diretto da Lorenzo Piermattei, segue Mostro mentre attraversa in bmx una Roma deserta, lasciandosi accompagnare dai suoi pensieri. Il Pantheon, Castel Sant’Angelo, Via dei Coronari, la Chiesa Nuova, i portici di Piazza Vittorio Emanuele sono i luoghi simbolo della sua città, sfondo della riflessione che lo ha portato sempre di più a conoscere sé stesso. A volte capita di rimanere soli e sentirsi infelici, ma solo con le proprie forze si è in grado di mettere tutto in ordine e ricominciare.



Il brano è contenuto nel nuovo album “Sinceramente Mostro”, un progetto autobiografico, un viaggio che ripercorre la vita del rapper nel racconto di come il passato abbia influenzato il suo percorso, rendendolo l’uomo che è oggi. Nelle 12 tracce, Mostro racconta una storia di riscatto personale in cui flow energici e pungenti si alternano ad armonie più introspettive. I flashback temporali e le continue riflessioni su tutto ciò che lo circonda lo hanno portato ad essere un artista nuovo, consapevole e più maturo.



Il disco è stato anticipato dai singoli “La Città” (24 gennaio 2020, 3.5 milioni di stream su Spotify) e “Britney nel 2007” feat. Gemitaiz (14 febbraio 2020, 2.2 milioni di stream). Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA