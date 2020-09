Mostro, il coronavirus fa slittare il tour al 2021: ecco le nuove date

Martedì 13 ottobre 2020 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 15:27

A causa della situazione sanitaria attuale, dovuta al protrarsi dell’emergenza Coronavirus, il “The Warriors Tour” di Mostro, prodotto e organizzato da Vivo Concerti e originariamente previsto a ottobre 2020, è. Dal 28 aprile 2021 l’artista sarà protagonista sui palchi dei più importanti club italiani a partire dal Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO), per poi fare tappa a Padova (30 aprile @ Hall), Roma (4 maggio @ Atlantico) e concludere a Milano, il 6 maggio 2021 al Fabrique. I biglietti e i VIP pack precedentemente acquistati resteranno validi per le nuove date.CALENDARIO DATE AGGIORNATO:Mercoledì 28 aprile 2021 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della ConcordiaVenerdì 30 aprile 2021 || Padova @ HallMartedì 4 maggio 2021 || Roma @ AtlanticoGiovedì 6 maggio 2021 || Milano @ FabriqueL’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali. I biglietti e i VIP pack precedentemente acquistati restano validi per le nuove date.Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.vivoconcerti.com Dal 27 marzo è disponibile il nuovo album dell’artista , “SINCERAMENTE MOSTRO” (Honiro Label). La notte del 3 marzo, l’artista ha pubblicato a sorpresa il disco su tutte le piattaforme digitali: un regalo inaspettato ai suoi fan dopo averne posticipato l’uscita. Il progetto ha già superato 20,8 milioni di stream su Spotify.“Sinceramente Mostro” è un progetto autobiografico, un viaggio che ripercorre la vita del rapper nel racconto di come il passato abbia influenzato il suo percorso, rendendolo l’uomo che è oggi. Il corso degli eventi lo ha trasformato in una persona diversa e il passare degli anni ha cambiato la prospettiva dalla quale guarda il mondo. Il disco è stato anticipato dai due singoli “La Città” (oltre 4,3 milioni di stream su Spotify) e “Britney nel 2007” feat. Gemitaiz (più di 2,5 milioni di stream).DETTAGLI DATEMERCOLEDÌ 28 APRILE 2021 || VENARIA REALE (TO) @ TEATRO DELLA CONCORDIAOrariApertura Porte – Ore 19:00Inizio Show – Ore 21:00Prezzo Biglietto*VIP Pack - € 50,00 + € 3,00 diritti di prevendita (N° 100 biglietti a data)Posto Unico in Piedi - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevenditaVENERDÌ 30 APRILE 2021 || PADOVA @ HALLOrariApertura Porte – Ore 19:00Inizio Show – Ore 21:00Prezzo Biglietto*VIP Pack - € 50,00 + € 3,00 diritti di prevendita (N° 100 biglietti a data)Posto Unico in Piedi - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevenditaMARTEDÌ 4 MAGGIO 2021 || ROMA @ ATLANTICOOrariApertura Porte – Ore 19:00Inizio Show – Ore 21:00Prezzo Biglietto*VIP Pack - € 50,00 + € 3,00 diritti di prevendita (N° 100 biglietti a data)Posto Unico in Piedi - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevenditaGIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021 || MILANO @ FABRIQUEOrariApertura Porte – Ore 19:00Inizio Show – Ore 21:00Prezzo Biglietto*VIP Pack - € 50,00 + € 3,00 diritti di prevendita (N° 100 biglietti a data)Posto Unico in Piedi - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita