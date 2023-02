Mostro: «Sono un rapper intimista, il pubblico si identifica in me»

«Il segreto del mio successo? Forse piaccio al pubblico perché mi racconto con sincerità, senza filtri. Mi piace la dimensione intimista, unita all’ironia». È un rapper atipico, quasi riservato, Mostro - all’anagrafe Giorgio Ferrario - la cui ascesa pare non fermarsi più. Ora, dopo l’uscita del nuovo album, “The Illest, Vol. III” (subito in testa alla classifica Fimi), si appresta a partire per Ill Tour 2023, che lo porterà nei club italiani (a Milano il 9 maggio al Fabrique, a Roma il 12 maggio all’Atlantico).

Mostro, come nasce il nome?

«È il soprannome che mi porto dietro fin dai tempi in cui facevo breakdance. Me lo diede un tipo strano, ma funziona anche ora».

Cosa c’è di nuovo in “The Illest, Vol. III”?

«Un approccio più corale. Con tanti featuring, da nomi nuovi come Il Tre a celebrità come Jake La Furia. Ne è nato un sound più ricco e sfaccettato»

Cosa ci può anticipare del tour?

«Girerò i club. Partirò da Torino il 4 maggio e chiuderò a Firenze il 17. Cercherò di portare alcuni degli ospiti che mi hanno aiutato nel disco. Ci sarà sempre molta energia e empatia sul palco, con concerti strutturati in più fasi».



