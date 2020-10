Mostro, «la “Belva” può essere l'interiorità di tutti». Il rapper presenta il nuovo singolo e si racconta senza maschere

di Paolo Travisi

«La Belva è un brano per raccontare la mia interiorità, ma se colpisce chi la ascolta, si possono trovare delle similitudini con la storia di ognuno». Giorgio Ferrario, in arte Mostro, rapper romano classe 1992, pubblica un nuovo singolo, La Belva, canzone che nasce come colonna sonora dell'omonimo film di Ludovico Di Martino, che sarebbe dovuto uscire in questi giorni, ma che la chiusura dei cinema ha costretto a posticipare.

Il testo della canzone ha una forte continuità con gli album precedenti del rapper, in cui spesso racconta la sua lotta interiore, tra la difficoltà di accettarsi e la voglia di cambiare. “Non so più chi è Giorgio, non so più chi è Mostro - non so se sono un uomo o sono io la belva”, canta il rapper nella canzone. «Non è il mio alter-ego, ma una forma estremizzata di quello che sono io. Ho avuto l'esigenza di costruire un personaggio per dire delle cose, il fine della mia musica non era raccontare un me stesso che non sono, ma utilizzare quella forma per trasmettere un contenuto, quindi più che un alter-ego, è una belva vera e propria" racconta il cantante romano a Leggo.

Il singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto dallo stesso regista del film Ludovico Di Martino, in cui alcune forti immagini di Mostro si alternano alle scene del film, dove il protagonista è Fabrizio Gifuni, in quello che sembra un ruolo insolito, ovvero un ex-tenente dal temperamento molto solitario, che a causa del suo lavoro e, in particolare, del servizio in guerra si è ritrovato spesso costretto ad allontanarsi dalla sua famiglia.

Mostro, che ha iniziato la sua carriera nel 2012, ha già all'attivo singoli ed album di successo, tanto che la canzone "Scusate per il Sangue” ha ottenuto la certificazione oro, mentre il brano “Supereroi falliti” viene certificato platino. Inoltre nel giugno del 2019, Ultimo lo ha voluto sul palco di Lignano Sabbiadoro per duettare sulle note del brano "E Fumo Ancora". «Fare successo per me significa lavorare tanto. Nella fama, l'altro aspetto della medaglia, non c'è nulla di bello, io vivo il successo come tanto lavoro, che significa vendere dischi». Durante la prima ondata del lockdown, Mostro, ha pubblicato l'album "Sinceramente Mostro", che preludeva ad una serie di concerti, ovviamente posticipati. Ad oggi le date di The Warriors Tour sono programmate a partire da fine aprile, in cui si esibirà a Torino, Padova, Roma e Milano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA