Morto Mark Hollis, leader dei Talk Talk: loro il tormentone anni Ottanta "Such a Shame"

Ultimo aggiornamento: 21:44

Mark Hollis, leader di una delle band più importanti degli Anni Ottanta, i Talk Talk, è morto oggi a 64 anni.Talk Talk sono rimasti in attività dal 1981 al 1992. Noti con singoli quali It's My Life e Such a Shame, i Talk Talk sono passati dal suono synth pop degli esordi a composizioni più complesse che anticipano di qualche anno il post-rock. Hollis aveva fondato la band, di cui era l’inconfondibile voce, nel 1981 con Lee Harris e Paul Webb e con loro ne aveva condiviso ascesa (il botto nel 1984 con l’album It’s My Life fu clamoroso) e declino, fino allo scioglimento nel 1991. Il loro fu un successo breve, per durata temporale, ma forte per impatto nella musica di quegli anni.