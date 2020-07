Morto Malik B, il rapper membro dei The Roots scomparso a 47 anni

Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 22:37

, membro di lunga data dei, all'età diLa band ha dato l'annuncio della notizia con un post su Instagram. «È con il cuore pesante e gli occhi pieni di lacrime che ti pentiamo di sapere della morte del nostro amato fratello e membro di lunga data di Malik Abdul Baset», hanno scritto sul social.«Possa essere ricordato per la sua devozione all'Islam, la sua amorevole fratellanza e la sua innovazione come uno degli MC più dotati di tutti i tempi». Non sono note le cause del decesso. Malik B, originario di Filadelfia, in Pennsylvania, è entrati a far parte dei The Roots negli anni Novanta, unendosi ai membri fondatori Questlove e Black Thought. Con il gruppo ha pubblicato 4 album Organix, Do You Want More? !!! ??!, Illadelph Halflife e Things Fall Apart (che ha ottenuto una nomination ai Grammy per il miglior album rap).Malik B ha poi lasciato la band nel 1999 per intraprendere la carriera da solista. Ha pubblicato l'album Street Assault nel 2005 e un EP dal titolo Psychological EP nel 2006. Poi è uscito l'album Imprevedibile, frutto di una collaborazione con Mr Green, è seguito nel 2015. Malik B è apparso anche negli album di The Roots Game Theory (2006) e Rising Down (2008).