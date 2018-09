Mac Miller è morto. Il rapper, ex di Ariana Grande, aveva 26 anni

A volte, le parole non servono o non vogliono saperne di uscire fuori. Per fortuna, può bastare un'immagine per far ritornare alla mente i ricordi più belli. Deve essere quello che ha pensato, ancora scossa e addolorata per ladel suo ex fidanzato, il rapper, stroncato a 26 anni da una overdose., al secolo, aveva alternato ad una brillante carriera musicale una vita privata fatta di eccessi e dipendenze. Con Aha avuto una relazione durata due anni, e a distanza di qualche ora la popstar statunitense ha deciso di ricordare il suo ex con una foto suNessuna didascalia per il post:, ma c'è una foto scattata da Ariana Grande ad un Mac Miller seduto su un prato. Nello scatto, infatti, si vedono anche le punte delle scarpe della popstar, che non ha voluto, o forse non ha potuto, affidare alle parole il proprio dolore. Meglio, quindi, solo una foto in bianco e nero, a memoria dei bei tempi passati insieme. Il dolore straziante, a volte, non riesce ad avere voce.