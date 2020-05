Morto Little Richard, leggenda del rock'n'roll: aveva 87 anni. Scrisse “Tutti frutti”

Little Richard, one of rock's founding fathers who set the template that generations of musicians would follow, has died at 87 https://t.co/nwu9qMA9wf — Rolling Stone (@RollingStone) May 9, 2020

Lo riferisce Rolling Stone, citando un comunicato del figlio del musicista di “Tutti frutti”, Danny Penniman. La causa della morte non è stata specificata. Little Richard - vero nome Richard Danny Penniman - divenne celebre grazie al suo stile travolgente al piano e al suo look trasgressivo nell'America conservatrice degli anni '50. Tra i suoi storici hit, “Long Tall Sally”, “Lucille” e “Good Golly Miss Molly”.('Il vero re del Rock and Roll'), Little Richard si impose negli anni '50 del secolo scorso mixando una presenza scenica notevole con un sound accelerato e molto ritmato e una interpretazione vocale che non aveva precedenti. Portò nel nascente rock and roll una carica trasgressiva che ne divenne rapidamente il marchio e si esaltò poi nel rock. La sua influenza si è fatta sentire praticamente in ogni genere, dal soul al rap.Little Richard èstato più volte onorato da varie istituzioni: è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, nella Songwriters Hall of Fame, e ha ottenuto svariati riconoscimenti.per il suo "sound ritmato e irresistibile, sposato a un'interpretazione vocale unica, che annunciò una nuova era per la storia della musica".