Morto Keith Flint, cantante dei Prodigy: trovato senza vita in casa. Aveva 49 anni

il cantante deiè stato trovato morto nella sua casa di Dunmow, in. La scomparsa dell'icona della musica elettronica degli anni '90, è ancora avvolta nel mistero, ma sembra che le autorità di polizia non stiano trattando il caso come sospetto,. La notizia è stata diramata dalla polizia locale. L'artista aveva 49 anni.Sul Guardian la testimonianza di un poliziotto che ha confermato la notizia della morte del cantante: «Siamo stati chiamati riguardo le condizioni di salute a un indirizzo di, subito dopo le 8.10 del mattino. Siamo arrivati e purtroppo un uomo di 49 anni è stato trovato senza vita e ne sono stati informati i parenti più prossimi».con quei corni mefistofelici, nonché uno dei profeti della rivoluzione dei suoni. Nato nel 1969, è stato tra i fondatori del gruppo di musica elettronica, che ha raggiunto il successo mondiale con "The fat of the land" nel 1997. La sua musica è quella che ha contraddistinto i rave party e i club underground. Con le sue apparizioni simboleggiava l'eccesso in musica. Gli estimatori ricorderanno il celebre video di "Smack My Bitch Up" che sconvolse l'opinione pubblica.La band inglese è stata fondata nel 1990 da Liam Howlett, mentre del gruppo, assieme allo stesso Keith Flint, Maxim e Leeroy Thornhill. Ha segnato la scena nota comeinsieme a band del calibro di The Chemical Brothers, Fatboy Slim, Basement Jaxx e Groove Armada, tra le altre.