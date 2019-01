Morto James Ingram, star della r&b degli anni '80 e '90: vinse anche due Grammy

Paola Saluzzi: «Con me in tv scatta sempre L'ora solare, a Tv 2000 ho trovato la mia dimensione»

L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'attrice e coreografa americana Debbie Allen (nota per «Saranno famosi»), amica e collaboratrice di Ingram, su Twitter. James Ingram ra nato il 16 febbraio 1952 ad Akron, nell'Ohio. Dopo il successo di «Just Once» e «One Hundred Ways», Ingram divenne uno degli interpreti di maggior successo del R&B. Tra le sue hit «Baby, Come to Me» (1982) e «I Do Not Have the Heart» (1990).

I have lost my dearest friend and creative partner James Ingram to the Celestial Choir. He will always be cherished, loved and remembered for his genius, his love of family and his humanity. I am blessed to have been so close. We will forever speak his name.❤️ pic.twitter.com/TDJfpbbJWa — Debbie Allen (@msdebbieallen) 29 gennaio 2019

Nel 1981 Ingram cantò «Just Once» e «One Hundred Ways» nell'album di Quincy Jones «The Dude», che racchiudeva l'essenza musicale black di quegli anni: la collaborazione gli valse la tripla nomination al Grammy Award, tra cui il premio per il Best New Artist. L'album di debutto di Ingram, «It's Your Night», uscì nel 1983, un lp che includeva la ballata «Therès No Easy Way» e la performance maschile nel singolo « Yah Mo B There» (un duetto con il collega musicista R & B Michael McDonald).







Ingram ha ottenuto complessivamente 12 nomination ai Grammy Award e due vittorie, nel 1982 per «One Hundred Ways» e nel 1985 per «Yah Mo B There». Ha anche ottenuto per due volte la nomination all'Oscar per la migliore canzone originale: per «The Day I Fall in Love» (da «Beethoven 2», cantata con Dolly Parton) nel 1994 e «Look What Love Has Done (dal film »Junior« e cantata da Patty Smith) nel 1995.







Ingram era famoso per le sue collaborazioni di successo con altri cantanti del calibro di Donna Summer, Ray Charles, Anita Baker, David Pack, Viktor Lazlo, Nancy Wilson, Dolly Parton, Natalie Cole, Kenny Rogers e Linda Ronstad. Cantò anche in »Pyt - Pretty Young Thing« per Michael Jackson, brano costruito su misura assieme a Quincy Jones. La straordinaria carriera da solista di Ingram è stata intervallata da collaborazioni di altissimo livello che ne hanno aumentato la celebrità, con il ritorno con Quincy Jones negli anni '90 con il brano »The Secret Garden«.





