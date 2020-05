Morto Ezio Bosso, il cordoglio di vip e politici. Da Mattarella a Jovanotti: «Aveva indomabile carica umana»

«Sono rimasto molto colpito dalla prematura scomparsa del maestro Ezio Bosso. Desidero ricordarne l'estro e la passione intensa che metteva nella musica, missione della sua vita, e la sua indomabile carica umana», le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Ci lascia affranti la morte di Ezio Bosso che diresse senza pari l'orchestra complicatissima della sua esistenza. Ci lascia il patrimonio di una sinfonia suonata con gli strumenti dell'umanità, della poesia, della quotidiana invenzione della vita. Ai suoi familiari esprimo la mia vicinanza», scrive la presidente del Senato Elisabetta Casellati.

«Che dispiacere, il silenzio di stamattina è un vuoto improvviso, come se la musica avesse perso un suo figlio prediletto», le commoventi parole di Jovanotti.

Voglio immaginare che un’anima bella come quella di Ezio Bosso, possa ora danzare nella sua musica. GRAZIE. 💐🎹 rip pic.twitter.com/0LaC2XMf2P — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) May 15, 2020

Ci trafigge la notizia della scomparsa di Ezio Bosso. Con lui abbiamo inciso anche un album in uno dei concerti che qui diresse. Un appassionato servitore della Musica lui era, niente altro che questo ci sentiamo di dire in questa triste giornata R.I.P. pic.twitter.com/liHXshBL0r — Teatro La Fenice (@teatrolafenice) May 15, 2020

“La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme.”#eziobosso ❤️🙏 pic.twitter.com/Cqrk2VOOHU — Alessia Marcuzzi (@lapinella) May 15, 2020

La sua "Following a bird" mi aveva commosso a Sanremo 2016. E non dimentico le sue parole che oggi assumono un valore ancora più importante: «Ricordatevi sempre che la musica come la vita si può fare solo in un modo: insieme». Ciao maestro

Profondo dolore per la morte del maestro Ezio Bosso. Un onore conferirgli cittadinanza onoraria e averlo sul palco del Teatro dell’Opera per le celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale. Tutta la città si stringe ai suoi cari e a chi ha amato la sua musica. Lo ricorderemo sempre pic.twitter.com/vM3PU4j9CO — Virginia Raggi (@virginiaraggi) May 15, 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 13:51

