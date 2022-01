Ronnie Spector, leader del gruppo pop The Ronettes e potente voce dei suoi hit come «Be My Baby» e «Baby I love You» è morta di cancro a 79 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia. La cantante, un'icona degli anni '60, aveva formato il gruppo tutto femminile nel 1957 con la sorella maggiore Estelle Bennett e la cugina Nedra Talley.

