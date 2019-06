Morta Pina Cipriani, voce storica della canzone napoletana

È morta a Napoli stamane Pina Cipriani, cantante considerata una delle ultime regine della canzone napoletana, fondatrice del teatro «Sancarluccio» insieme al marito, Franco Nico Fin dagli anni '70 con il gruppo «Bentornato mandolino» portò« le melodie partenopee in giro per il mondo. Molti dei grandi dello spettacolo ai loro esordi hanno calcato le scene del teatro di Chiaia, da Troisi a Benigni fino a Salemme.Con il marito Nico, tragicamente scomparso in un incidente stradale nel 2008, Pina Cipriani fu protagonista di storici spettacoli dedicati a Napoli. I funerali dell' artista si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di San Francesco di Paola, a Napoli. Grande il cordoglio nell' ambiente artistico partenopeo e nella sua città natale Casal di Principe (Caserta) alla quale era rimasta sempre legata