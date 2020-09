Addio a Juliette Greco, musa francese della chanson e del cinema: aveva 93 anni

L'icona della canzone francese, Juliette Gréco, è morta oggi all'età di 93 anni, ha annunciato la famiglia all'agenzia France Presse. «Juliette Gréco si è spenta questo mercoledì 23 settembre 2020, circondata dai suoi nella amatissima casa di Ramatuelle. La sua è stata una vita fuori dal comune», si legge nel testo trasmesso alla grande agenzia di stampa francese.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 20:42

, Gréco è un monumento della canzone transalpina e uno dei suoi simboli nel mondo. Tra i brani da lei portati al successo troviamo "La Javanaise", "Si tu t'imagines", "Déshabillez-moi" e così via., come veniva chiamata: sono celebri anche le sue interpretazioni come attrice, come quella in "Belfagor ovvero Il fantasma del Louvre". La sua è stata una carriera lunghissima, durata quasi 70 anni.