È morta Françoise Hardy, regina della canzone francese e icona degli anni 60

Debuttò a soli 16 anni, nel 1960, e fu lanciata 2 anni dopo dalla trasmissione tv "Salut les copains", che rese popolare il suo primo 45 giri, "Tous les garçons et les filles", che stregò tutta l’Europa, Italia compresa (dove, tradotto in "Quelli della mia età", fu portato in classifica dalla stessa Hardy e da Catherine Spaak). Françoise divenne così icona della cultura pop, idolo yéyé, anche se proprio quella sua prima hit narrava il disagio adolescenziale dei giovani di tutto il mondo negli anni 60. Iniziò a collezionare hit, diventando una delle icone della francesità: musicista e cantante, ma anche attrice, musa ispiratrice di Bob Dylan e Mick Jagger o icona di marchi di moda quali Yves Saint Laurent e Paco Rabanne. Quasi una anti-Brigitte Bardot, con il suo look retrò - minigonna e stivali bianchi - e quella frangia a nasconderla pudicamente sulle copertine delle riviste di moda. Spopolò anche in Italia, dove i brani “È all'amore che penso” e “L'età dell'amore” entrarono in classifica. Poi, quando l’onda dei “favolosi 60’s” si placò, Hardy continuò a dedicarsi alle sue canzoni, affinando uno stile sempre più raffinato e introspettivo. Con gemme come "Tant de belles choses", che Alice riprese in una bella cover del 2014.

Negli ultimi anni aveva raccontato le sofferenze causate dal cancro che l’aveva colpita. «Non potrò più cantare», aveva svelato qualche mese fa, esprimendo il desiderio di farla finita. L'annuncio della sua scomparsa è stato dato dal figlio Thomas Dutronc, nato dalla relazione con il cantante e attore Jacques Dutronc, durata dal 1967 al 1988: "Maman est partie…". Ma il suo ricordo non appassirà come quella rosa che scelse per amica.

