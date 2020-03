Addio a Francesca Miliani, voce di Dimensione Suono Roma. Il dolore della radio: «Ciao Gladiatrice»

MORTE FRANCESCA MILANI, IL MESSAGGIO DI DIMENSIONE SUONO ROMA

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Marzo 2020, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. «Stamattina è arrivata in radio una di quelle notizie che non avremmo mai voluto dare, la nostra conduttriceFrancesca Milani, amatissima voce de La Sveglia dei Gladiatori, ci ha lasciati per sempre». Lo ha annunciatoin un doloroso messaggio pubblicato sul proprio sito. La Milani, come si legge nel testo, combatteva una brutta malattia.«Da anni, da vera gladiatrice, contro un male spietato e implacabile - scrivono - Ha sempre lottato col coltello tra i denti, finchè ha potuto, con tutte le sue energie, senza mai risparmiarsi. Anche nei momenti più duri e dolorosi ha continuato a lavorare, ad essere puntuale in onda, ad andare in diretta radio e ad interpretare se stessa e i suoi irresistibili personaggi. Perchè, prima di tutto il pubblico».«Nei momenti più delicati la radio la affaticava, ma l’ha aiutata tantissimo a sentirsi viva, a non gettare la spugna, a nutrirsi di adrenalina, a curarsi con l’affetto e il calore degli ascoltatori - si legge - Non dimenticheremo la Francesca Milani gladiatrice, conduttrice, attrice. Non dimenticheremo la Francesca Milani persona, nel suo coraggio, nella sua gentilezza, nel suo sorriso, nella sua ironia, nel suo amore unico per il lavoro, per il teatro, per la radio, per il pubblico. Ma soprattutto non dimenticheremo il suo amore per la vita.».