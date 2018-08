Morta Aretha Franklin, la regina del soul aveva 76 anni

È morta a Detroit, all'età di 76 anni Aretha Franklin. La Queen of Soul, come era stata soprannominata, è deceduta dopo una lunga malattia. Lo ha annunciato - riferisce l'Associated Press - la sua portavoce Gwendolyn Quinn.

Aretha Franklin era in fin di vita da qualche giorno

Lunga battaglia contro il cancro. Aretha Franklin è morta per un tumore al pancreas in stato avanzato. Lo conferma oggi la famiglia. Alla Queen of Soul era stato diagnosticato un tumore nel 2010 e nel 2011 dopo il primo intervento chirurgico aveva negato che si trattasse del pancreas. Ex fumatrice accanita e con problemi costanti anche con l'alcolismo, la 'regina del soul' aveva smesso di fumare nel 1992. Due anni dopo aveva ammesso che il fumo le stava creando problemi alla voce. Ha combattuto anche con problemi di peso durante la sua vita. Nel 1974 grazie ad una dieta aveva perso 18 chili, poi aveva ammesso che dopo aver smesso di fumare aveva di nuovo vistosamente preso peso.

con una forte personalità e un carattere non sempre facile, ma soprattutto artista dalla voce sublime, Aretha, nata a Memphis il 25 marzo 1942, è andata oltre le definizioni, rompendo schemi e imponendosi come un vero e proprio fenomeno della natura. Tra i suoi brani più famosi, Respect e Think (che cantò anche nel film The Blues Brothers).al gala della fondazione di Elton John per la lotta all'Aids. Il suo ultimo concerto, invece, nel giugno 2017. Nel 2009 ha cantato per l'insediamento di Barack Obama alla Casa Bianca (e si è rifiutata, invece, di farlo quando è stata la volta di Donald Trump).