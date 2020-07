Morgan interpreta Tenco: appuntamento su Rai Radio 2

Venerdì 3 luglio dalle 21 alle 22.30 Morgan sarà il nuovo protagonista di Back2Back Speciale Let’s Play!. Dopo il racconto di Pelù, Bugo e Gabbani, continua su Rai Radio2 e Rai Play il racconto della musica italiana attraverso le voci e le esibizioni degli artisti di punta della nostra scena nazionale.



Riacceso il palco della sala B di via Asiago dopo il lungo fermo dovuto all’esplosione della pandemia, Ema Stokholma e Gino Castaldo sono i padroni di casa in questa nuova occasione di radiovisione per raccontare la carriera e la vita privata di Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, cantautore, polistrumentista e fondatore dei Bluvertigo. Indubbiamente uno degli artisti più originali ed eclettici del panorama musicale italiano. Quella di Back2Back Speciale Let’s Play! è una doppia prospettiva: sul divano ogni artista ha modo di raccontarsi e di sentirsi raccontare attraverso le emozioni, i ricordi e le parole di altri artisti o amici meno noti. palco invece la musica si conferma protagonista assoluta in un continuo rimando tra citazioni tratte dalla colonna sonora della vita privata e performance attinte dal repertorio artistico personale. In questa puntata a restituire un profilo originale e inedito di Morgan la sua emozionante interpretazione di uno dei pezzi memorabili di Luigi Tenco, Vedrai Vedrai e una performance in cui i canti della Divina Commedia diventano testo di canzone.



Ogni occasione per parlare di musica e di cantautorato è un’opportunità, e la radio è uno degli strumenti che per sua vocazione è in grado di veicolare emozioni, raggiungendoci ovunque: Back2Back Speciale Let's Play! è un progetto di musica e storia della musica contemporanea senza confini.

Back2Back Speciale Let's Play! sarà trasmesso su Rai Radio2 su Rai Play e su Rai Play Radio. Stay tuned! Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Luglio 2020, 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA