Morgan, incidente in monopattino: cade e si frattura due costole. Il cantante: «Colpa di un tombino»

Morgan vittima di un incidente in monopattino a Milano. Il cantante ha rivelato di essere caduto, tre giorni fa, a causa di un tombino, e di essersi fratturato due costole.

Leggi anche > Diodato, su “Il Divin Codino” la storia di Roberto Baggio: «Un'emozione firmare questa colonna sonora»

La rivelazione è arrivata su Clubhouse, dove Morgan, al secolo Marco Castoldi, aveva aperto una stanza dal titolo "Cercasi ortopedico a Milano". Il cantante stava tornando a casa dopo una giornata in studio, dove stava registrando il nuovo album dei Bluvertigo, BluVentuno. Nonostante l'incidente e il dolore, Morgan ha deciso comunque di organizzare su Clubhouse una serata dedicata alle canzoni di Umberto Bindi.

Nonostante il boom legato ai bonus per la mobilità sostenibile, Morgan da molto tempo è solito spostarsi in monopattino. Già all'inizio del lockdown, nel marzo 2020, il cantante era stato avvistato a Milano mentre si spostava in monopattino ed era stato protagonista di un divertente siparietto insieme ad alcune persone che lo avevano avvistato dai balconi. In quell'occasione, infatti, Marco Castoldi aveva deciso di cantare insieme ai residenti la 'riscrittura' del brano Sincero, proprio quella che a Sanremo 2020 fece andare su tutte le furie Bugo, che si allontanò dal palco e causò la squalifica finale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 10:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA