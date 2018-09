di Claudio Fabretti

alla riscossa. Durante la presentazione del, di cui sarà co-conduttore, il musicista si è tolto più di un sassolino dalle scarpe. A partire dall’addio velenoso a: «I talent? Lungi da me. Nelle prime due edizioni in Rai il livello era diverso, ho fatto cantare Ciampi, Endrigo, Fossati, Pink Floyd, Bowie, Beatles, Dylan, Ultravox. Cosa fanno oggi? Fanno i successini del momento, senza neanche sentire se son belli o brutti». Un clima poco adatto a uno come Morgan: «Andavo rimosso - attacca - il pubblico mi voleva, i miei cantanti vincevano e vendevano dischi. Hanno dovuto dire che mi drogavo, hanno dovuto farmi sputtanare da tutti».Ma ora per l’ex-leader dei Bluvertigo arriva una nuova opportunità, a partire dall’inedito Cantautore, un brano a più voci, che sarà diffuso sul suo sito dopo la fine del Tenco: «L’ho fatto cantare a 40 cantautori che che conosco, senza passare dai manager. È gratis e tu scegli chi la canta, o se vuoi far cantare il ritornello a uno e la strofa a un altro», spiega. Tra i 40 artisti coinvolti, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni, Eugenio Finardi, Gino Paoli, Enrico Ruggeri, Alice, Sergio Cammariere, Alex Britti, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, Giuliano Sangiorgi, Federico Zampaglione, Giancarlo Onorato e Calcutta.A Sanremo, Morgan andrebbe solo «come direttore artistico», anche se rivela di aver inviato due brani a Claudio Baglioni. D’ora in poi, però, la sua intenzione è di distribuire contenuti audio-video incisi negli ultimi 15 anni attraverso un servizio di sottoscrizione ospitato dal suo dominio web: «Non faccio più dischi o libri - garantisce - ma ogni giorno offro un prodotto diverso della mia creatività».E sulle ultime vicende di cronaca che hanno coinvolto la sua ex-compagna- esclusa proprio dalla giuria di X Factor - se la cava con classe: «Non vorrei commentare, perché sono affari suoi, perché c’è in mezzo il fatto genitoriale e poi perché quando hai detto “ti amo” a una persona, devi mostrare rispetto».