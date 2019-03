Mondo Marcio, nel suo nuovo disco Uomo anche il featuring con Mina

Tra angeli e demoni. Tra limiti e difetti. Tra paure e ambizioni. È su questo che palleggia il rapper milanese Mondo Marcio nel suo ultimo disco “Uomo!”. Dieci tracce che Gian Marco Marcello - questo il nome sulla carta di identità - usa per centellinare autobiografia e intima riflessione. «In“UOMO!” racconto anche la storia e la rivincita di un ragazzino che si è affacciato alla scena musicale quando aveva solo 16 anni - dice il rapper milanese classe 1986 - che ora ritorna con un album che meglio di qualsiasi altro racconta la maturazione da ragazzo, appunto, ad uomo». Nel disco anche il brano “Angeli e Demoni”, il featuring con Mina, online anche con il video.



“UOMO!” è prodotto da nomi internazionali come Swede di 808 Mafia di Miami (Dj Khaled, Jay Z, Future, Gucci Mane e la produzione della colonna sonora del film “Creed 2”), i producer newyorkesi Muzicheart e Fastlife Beats e lo stesso Mondo Marcio e mixato e masterizzato da Marco Zangirolami.



E per tre giorni - da oggi 8 marzo fino a al 10 - è aperto il temporary shop targato MONDO MARCIO. Alla Key Gallery di Milano (via Borsieri, 12).

Mentre il “Rap God Tour” (organizzato da Color Sound) partirà dall’Europa: 1 aprile dal Razzmatazz di Barcellona. Il tour proseguirà, poi, con i seguenti appuntamenti: 2 aprile a Dublino (Whelan’s), 3 aprile a Londra (93 Feet East), 4 aprile ad Amsterdam (Q Factory). Dopo il tour europeo, Mondo Marcio ritornerà in Italia con due date evento in programma il 10 aprile a Roma (Largo Venue) e il 18 aprile a Milano (Fabrique).



Parte oggi anche il firma copie del disco: l’ 8 marzo a Varese (Varese Dischi – Galleria Manzoni, 3 – ore 15.00), il 9 marzo a Torino (La Feltrinelli Stazione di Porta Nuova – ore 15.30) e Savigliano – CN (Exit Music Store – Via Tapparelli D'Azeglio, 43 – ore 18.00), il 10 marzo a Milano (Key Art Gallery - Via Pietro Borsieri, 12 – ore 14.30) e Stezzano – BG (Media World c/o CC Le Due Torri – Via Guzzanica, 62/64 – ore 17.30), l’11 marzo a Lucca (Sky Stone and Songs – Piazza Napoleone, 22 – ore 15.30) e Firenze (Galleria Del Disco – Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella – ore 18.00), il 12 marzo a Roma (Discoteca Laziale – Via Mamiani, 62 – ore 15.00) e Napoli (La Feltrinelli Stazione Centrale Piazza Garibaldi – ore 18.00), il 13 marzo a Taranto (Mondadori Bookstore c/o CC Auchan Porte Dello Jonio – Via per San Giorgio Jonico – ore 15.30) e Lecce (Mondadori Bookstore – Viale Felice Cavallotti, 7/A – ore 18.00), il 14 marzo a Bari (La Feltrinelli – Via Melo, 119 – ore 15.30) e Foggia (Mondadori Bookstore – Via Guglielmo Oberdan, 9-11 – ore 18.00). Ultimo aggiornamento: 16:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA