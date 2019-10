Tornano i Modà con "Testa o Croce": obiettivo San Siro. E Kekko esclude un ritorno a Sanremo: «È un tritacarne». Poi parla di Emma...

Martedì 1 Ottobre 2019, 12:55

Un disco nuovo a quattro anni di distanza dall’ultima fatica in studio e a due anni dagli ultimi palcoscenici calpestati con musica e parole: i, tredici canzoni disponibili dal 4 ottobre. “è un disco di storie vere – spiega il leader della band Kekko Silvestre, autore di tutti i testi – Dovevo ricaricarmi e in questi anni l ho fatto, ho raccolto storie e melodie, e ho scritto canzoni nate in passeggiate diurne e nottate in locali a parlare con persone che spesso non mi riconoscevano”. Tra i brani nella track list una curiosa reprise del primo singolo estratto dall album, “Quel sorriso in volto”: in “quel sorriso Giogió” canta infatti Gioia, la piccola figlia di Keko. “Un giorno mia figlia venne in studio e, per gioco, registrammo questo brano. Mi chiese se l avrei inserito nel disco e sulle prime risposi di no. Poi mi dissi, ma perché no?»Il brano speciale, per Kekko, è “Guarda le luci di questa città”, che chiude l’album.. “sono di origini napoletane, tifo Napoli, ma da molto vivo qui – spiega il leader dei Modà – Non esco molto di casa, mi piace la mia vita in pigiama, a portare mia figlia a scuola e a apparecchiare tavola alle sette e un quarto. Eppure in un momento difficile per me sono finalmente giunte buone notizie e ho sentito il bisogno di camminare. Mi è uscita questa canzone, dove mi chiedo se mai Milano mi abbia notato, a vivere, soffrire, gioire con lei”.Kekko ha paralto anche di Emma Marrone: «L'abbiamo sentita, ci ha detto che sta bene e noi ne siamo felici, le cose importanti della vita sono queste il resto viene dopo»Dei Modà, in “, c’è tutto: chitarre elettriche e acustiche a sfidarsi tra rock e ballate, testi d’amore che fanno immedesimare i fan, arrangiamenti curati ma al contempo genuinin. Sarà questo il sound che esploderà nel tour al viaa nei palasport a dicembre (2 a Bologna, il 4 Milano, il 14 a Roma) e a marzo 2020. "con questo disco inizia la terza vita dei Modà - spiega Kekko -, quella settimana è un tritacarne devastante San Siro magari. Ma per tornare lì dentro dovremo lavorare tantissimo. Ma ho più paura del Festival che dello stadio di Milano".Foto Copertina pagina Facebook Modà