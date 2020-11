Mina torna con "Italian Songbook": i brani inediti “Un tempo piccolo” e “Nel cielo dei bars” in radio dal 20 novembre

Mina ritorna con due inediti, “Un tempo piccolo” e “Nel cielo dei bars”, disponibili in radio dal 20 novembre. I brani fanno parte di “Italian Songbook”, il nuovo progetto discografico della cantante, un concept antologico in due volumi (Cassiopea e Orione) disponibile dal 27 novembre.

Leggi anche > Lidl, le sneakers economiche vanno a ruba

Per accompagnare le prime due pubblicazioni della serie Italian Songbook, Mina canta per la prima volta due tra i più bei brani della musica italiana, di due artisti come Franco Califano e Fred Buscaglione.

“Un tempo piccolo” è una canzone scritta da Antonio Gaudino, Alberto Laurenti e Franco Califano ed interpretata dai Tiromancino, mentre “Nel cielo dei bars” “è un luminoso tributo a Fred Buscaglione, un personaggio unico al contempo romantico e coraggioso. La presenza di due inediti in "Cassiopea" e "Orione" è un indizio di quanto potrà succedere nel prosieguo di questo progetto filologico di riordino e riscoperta del repertorio, che andrà a toccare anche le canzoni incise nei primi anni di carriera per la Ri-Fi, e permetterà di includere anche nelle prossime pubblicazioni altri brani che prima non conoscevamo cantati dalla voce di Mina. Italian Songbook è la summa dei grandi successi della carriera lunga e straordinaria di Mina che continua ancora oggi, ma anche le cover interpretate da Mina, grandi pezzi di autori e cantautori della tradizione musicale italiana.

CASSIOPEA

"Anche un uomo" (da "Attila", 1979)

"La lontananza" (da "Sconcerto", 2001)

"Vento nel vento" (da "Paradiso", 2018)

"Caruso" (da "Ti conosco mascherina", 1990)

"Oro / La canzone del sole" (da "Canarino mannaro", 1994)

"I migliori anni della nostra vita" (da "Mina N° 0", 1999)

"Canzoni stonate" (da "Ridi pagliaccio", 1988)

"Fortissimo" (da Ti conosco mascherina", 1990)

"Malafemmena" (da Ti conosco mascherina", 1990)

"Volami nel cuore" (da "Cremona", 1996)

"Con te sarà diverso" (da "Leggera", 1997)

"Compagna di viaggio" (da "Piccolino", 2011)

"Volevo scriverti da tanto" (da "Maeba", 2018)

"L'uomo dell'autunno" (da "Piccolino", 2011)

"Un tempo piccolo" (inedita)

ORIONE

"Va bene, va bene così" (da "Canarino mannaro", 1994)

"Oggi sono io" (da "Mina in studio", 2001)

"Portati via" (da "Bula Bula", 2005)

"Almeno tu nell’universo" (da "Pappa di latte", 1995)

"Io domani" (da "Sì buana", 1986)

"Questa canzone" (da "Piccolino", 2011)

"Che m'importa del mondo" (da "Canarino mannaro", 1994)

"Una lunga storia d’amore" (da "Uiallalla", 1989)

"Il cielo in una stanza" (da "Oggi ti amo di più", 1988)

"L'importante è finire" (da "La Mina", 1975)

"Ricominciamo" (da "Cremona", 1996)

"La sola ballerina che tu avrai" (da "Selfie", 2014)

"Parlami d'amore Mariù" (da "Lochness", 1993)

"Amara terra mia" (da "Sconcerto", 2001)

"Nel cielo dei bars" (inedita)

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA