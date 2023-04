Mina, Massimiliano Pani a Che Tempo Che Fa: «È in lockdown da 25 anni eppure oggi è prima in classifica»

di Redazione web

Mina pochi giorni fa ha presentato il suo ultimo album "Ti amo come un pazzo" che ha già ricosso molto successo tra i suoi fan e non solo, anche tra i più giovani che seguono appassionatamente Blanco, protagonista con lei nel duetto "Un Briciolo di Allegria". Massimiliano Pani, figlio della cantante e anche produttore, è stato ospite a Che Tempo Che Fa e a Fabio Fazio ha presentato l'ultimo album di Mina.

L'intervista di Massimiliano Pani

Massimiliano Pani ha esordito dicendo: «"Ti amo come un pazzo" è un disco diverso da tutto quello che c’è in giro. Sono tante canzoni d’amore diverse, il cui filo conduttore è la voce dell’interprete. Penso che la sua forza in questi anni sia che ha sempre trovato qualcosa di nuovo, per risultare contemporanea senza però tradire mai se stessa né il pubblico della prima ora. Mina, in qualche modo, è un mistero: ciò che propone interessa veramente. Un'artista che non fa tv, promozione, concerti da 45 anni eppure oggi è prima in classifica, è qualcosa che ha un valore sociologico secondo me. La sua forza non è solo la voce ma la testa».

Mina, artista a tutto tondo

Infine, Massimiliano Pani ha concluso dicendo: «Lei è curiosissima, legge molto, ascolta moltissima musica. Ha una vivacità intellettuale invidiabile, che è una cosa che l’ha sempre contraddistinta. Non si annoia. È praticamente in lockdown da 25 anni, ma lei sta bene così».

