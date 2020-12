Miley Cyrus, topless su Rolling Stone e la confessione: «Ecco come mi sono salvata»

È una storia di rinascita quella che Miley Cyrus racconta a Rolling Stone. La copertina del mese di gennaio mostra in topless e con un’attitudine rock la cantante di "Wrecking Ball" che ha appena pubblicato il nuovo album "Plastic Hearts". Dall’incendio della casa al matrimonio finito, dall’operazione alle corde vocali all’alcolismo, le montagne russe della vita della cantante diventata star da ragazzini sui canali Disney. «Il fuoco ha fatto quello che non potevo fare da sola. Mi ha allontanato da ciò che non serviva più al suo scopo…e poi, mentre anneghi, raggiungi quel salvagente e vuoi salvarti. Penso che sia davvero quello che, in definitiva, abbia rappresentato per me il matrimonio con Liam» ha raccontato.

Miley Cyrus ripercorre vita e carriera: da quando era considerata pazza e incapace di sistemarsi, fino a oggi finalmente libera e capare di prendere la propria salute mentale e fisica molto più seriamente. Ha raccontato, in una intervista all’Howard Stern Show anche di essersi sottoposta a un’operazione chirurgica alle corde vocali, molto presto rispetto a quanto accade ad altri artisti. Ha fatto a 26 anni un intervento che di solito si fa a 60. «La musica è dove mi sento più sicura. Ecco perché la mia voce ha molto valore per me e per le altre persone. Ho dovuto lavorare sul mio rapporto con questo e trovare altre cose che amo di me stessa».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Dicembre 2020, 19:08

