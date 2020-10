Miley Cyrus è tornata: in arrivo il nuovo album "Plastic Hearts"

Dopo il successo del singolo “Midnight Sky”, la popstar internazionale Miley Cyrus torna con un nuovo album: “Plastic Hearts”, in uscita venerdì 27 novembre (RCA Records) e già disponibile in pre-order (smi.lnk.to/PlasticHearts).

Preordinando il disco saranno immediatamente disponibili in digitale il singolo "Midnight Sky" e le cover di "Heart of Glass" (Blondie) e "Zombie" (Cranberries), acclamate dalla critica, che Miley ha eseguito dal vivo e che mostrano una nuova sfumatura della voce dell’artista, anche per il genere Rock & Roll. Le interpretazioni di questi grandi successi sono un assaggio di ciò che si trova nel suo settimo album in studio, che include 12 inediti.

La copertina di “Plastic Hearts”, che rappresenta ed incarna il mood e il sound di Miley, è firmata dall'iconico fotografo della musica Rock & Roll, Mick Rock. Così l’artista si aggiunge alla lista delle leggende che Mick ha fotografato nel corso degli anni, tra cui David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Joan Jett e Debbie Harry. Miley ha annunciato il nuovo album e raccontato l’ispirazione che ha portato alla sua realizzazione in una lettera condivisa sui suoi social.

«Se stai leggendo questo messaggio, sappi che ti voglio bene e ti ringrazio profondamente. Ho iniziato questo disco due anni fa. Pensavo ormai di aver capito tutto. Non solo dell'album ma della mia vita. Niente però tiene a bada il tuo ego quanto la vita stessa. Quando pensavo di aver concluso il lavoro, è stato tutto cancellato. La natura ha fatto quello che non riuscivo a fare io. Ho perso la mia casa fra le fiamme e mi sono ritrovata nelle sue ceneri. Con gratitudine vi presento il mio settimo disco»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 14:07

